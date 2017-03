Camera's aan: wat gaat de steenuil dit jaar doen?

WINTERSWIJK - Beleef de Lente is weer begonnen. Voor het elfde seizoen registreren camera's van de Vogelbescherming de verrichtingen in vogelnesten en kunnen liefhebbers live meegenieten.

De webcams begonnen dinsdag om 20.00 uur te draaien; in onder meer de steengroeve van Winterswijk worden steenuilen gevolgd.

Zie ook: de webcam bij de steenuil

Voor het eerst een blauwe reiger

Dit jaar zijn de lenzen behalve op de steenuil gericht op de bosuil, kerkuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en (voor het eerst) de blauwe reiger. Ook kunnen kijkers binnenkort kijken naar een grote stern en een kiekendief. Waar die nestelen, houden de initiatiefnemers nog even geheim.

Nieuw dit jaar is 'Beleef de Lente in de Klas'. Dat zijn speciale pagina's voor leraren en schoolklassen met filmpjes en lesmateriaal. Een verbetering is ook de kleurencamera in de nestholte van de bosuil. Vorig jaar was die nog in zwart-wit te zien.

Katten die nesten leeghalen

De live-beelden van Beleef de Lente zijn in ieder geval tot 1 juli te bekijken. Dit gebeurt door circa 1 miljoen kijkers. Veel mensen doen dit volgens de Vogelbescherming dagelijks.

Vorig jaar waren kijkers getuige van een ooievaar in Gorssel die een eigen jong dodelijk verwondde. Ook haalden katten vogelnesten leeg.

Zie ook: Website Beleef de Lente