Belgische topclub naar Terborg Toernooi

ULFT - Club Brugge is de vierde deelnemer van het Terborg Toernooi in 2017. Het is de tweede keer dat de Belgen deelnemen aan het voetbaltoernooi voor spelers onder 19 jaar.

Eerder maakte de organisatie bekend dat Atlético Mineiro uit Brazilië, Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika en De Graafschap dit jaar zullen deelnemen. De Brazilianen wonnen vorig jaar het toernooi terwijl De Graafschap als derde eindigde.



De overige vier deelnemers worden op 29 maart bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse groepsloting. Het Terborg Toernooi vindt in het laatste weekend van mei plaats.



Foto: REGIO8

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden