Luchtmobiele Brigade viert feestje met museum

OOSTERBEEK - De Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen en Airborne Museum Hartenstein uit Oosterbeek gaan dit jaar intensief samenwerken.

Beide vieren dit jaar een feestje: het museum omdat de rode baret, het symbool van militaire parachutisten, 75 jaar bestaat. De Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen viert dit jaar haar 25 jarig jubileum.

Grote overeenkomsten

Volgens directeur Sarah Thurlings van het museum zijn er veel raakvlakken. Het museum dat de naam draagt van de militaire parachutisten ziet overeenkomsten tussen de soldaten van toen en die van nu.

'Iedere militair heeft tijdens een missie zijn eigen angsten. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo.' Volgens Thurlings is door het verhaal in het nu te plaatsen de geschiedenis van Market Garden ook beter te begrijpen.

Herdenkingssprong

'Historisch is er geen connectie, want 75 jaar geleden bestond onze brigade niet', legt generaal Matthijssen uit, 'Maar onze militairen treden op eenzelfde manier op en we zijn in deze regio gelegerd.'

Dit jaar zal het museum voor ceremonies worden gebruikt en wordt er een expositie over de brigade ingericht. Ook zal er tijdens de jaarlijkse herdenkingssprongen in september op de Ginkelse Hei extra inzet zijn van de brigade.