Gemengde gevoelens na besluit over azc: 'Niemand luisterde naar ons'

BEUNINGEN - Bewoners aan de Goudwerf en Koningstraat in Ewijk hebben opgelucht gereageerd nu er geen azc komt met 300 vluchtelingen. 'Er is zo veel gemeenschapsgeld verloren gegaan.'

De protesten en bezwaren van inwoners hebben uiteindelijk dus effect gehad. Het door velen gevreesde azc in Ewijk komt er toch niet. De werkzaamheden waren al maanden in volle gang, maar kunnen nu ineens worden gestaakt.

Woongenot

'Ik zit er dubbel in', zegt Toon Reijers die tegenover het terrein woont waar het azc zou komen. 'Aan de ene kant blij en opgelucht. Van mij hoeft het namelijk niet, want het geeft alleen maar hinder. Het woongenot zou ons worden afgenomen. We leven hier niet in een stad maar in een buitengebied.'

Weggegooid gemeenschapsgeld

Tegelijkertijd is Reijers ook boos. 'Omdat we dit nu pas gehoord hebben. We zijn een half jaar verder en hebben steeds gezegd dat een azc niet nodig was. Er was immers al 50 procent leegstand bij de opvang. Maar de burgemeester en ook het COA wilden niet naar ons luisteren', bromt Reijers. 'Dit is weggegooid geld. Jammer.'

Emotionele impact

Een groep van ongeveer 150 omwonenden was elke dag bezig om de plannen ongedaan te maken. Ewald Peters is van de Bewonersgroep Hogewoord Ewijk en werd naar eigen zeggen 'platgebeld' toen het nieuws dinsdag naar buiten sijpelde. 'Het gaat maar door. Met felicitaties en bedankjes voor onze inzet. De emotionele impact was echt enorm.'

Financieel onverantwoordelijk

Peters zegt dat er sprake is van opluchting bij veel mensen. '70 asielzoekers zouden naar onze school de Reuzenpas komen. Scholen hebben toch een maatschappelijke functie. En wij zijn niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar wel als dat met 300 mensen tegelijk gebeurd. Dat is ook financieel onverantwoordelijk. Ewijk kan dat niet op deze manier dragen. Verdeel het over de gemeente, maar niet op één locatie.'

Agrarisch

De vraag is wat er nu met het braakliggend terrein in Ewijk gaat geboren. 'Het is geen optie om dit zo te laten liggen', zegt Reijers. 'Nu het niet doorgaat, is de bestemming van de grond weer agrarisch.' Peters: 'We hopen dat het een fatsoenlijke invulling gaat krijgen. Er zijn alternatieve plannen om vluchtelingen misschien geïntegreerd in het dorp op te vangen. Dan moet er versneld woningbouw plaatsvinden. '