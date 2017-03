Afgeslachte neushoorn Vince komt uit Arnhem: 'Bizar. We zijn in shock'

De neushoorn in Burgers' Zoo - Foto: ANP

ARNHEM - De neushoorn die volgens Franse media is doodgeschoten in een dierentuin zo'n 50 kilometer buiten Parijs, komt uit Arnhem. 'Vince' werd geboren in Burgers' Zoo, maar verhuisde in verband met een Europees fokprogramma naar Frankrijk.

Stropers drongen in de nacht van maandag op dinsdag de dierentuin binnen, schoten de neushoorn dood en zaagden zijn hoorn af met een kettingzaag. Beelden van de nog jonge Vince in Burgers' Zoo: De hoorn van een neushoorn is veel geld waard. Burgers' Zoo zegt geschokt te zijn door de daad. 'Vince is bij ons geboren. We zijn verbijsterd en hier ondersteboven van', reageert bioloog Wineke Schoo. Beveiliging De dierentuin in Arnhem beveiligt haar park zichtbaar en onzichtbaar, legt Schoo uit. 'Dat mensen dit doen. We kenden al verhalen dat hoorns uit musea worden gestolen en dat neushoorns worden gedood in het wild. En nu dit. Ik heb hier geen woorden voor.' Wineke Schoo, bioloog bij Burgers' Zoo, vertelde op Radio Gelderland over de afgeschoten neushoorn.