FNV beschuldigt Recticel van 'staking breken'

KESTEREN - Recticel huurt personeel in van andere bedrijven en uitzendbureaus om de staking te breken die daar nu al ruim een week aan de gang is. Die beschuldiging komt van vakbond FNV.

De bond heeft de Inspectie SZW ingeschakeld de situatie te onderzoeken. Het inzetten van zogeheten 'onderkruipers' bij een staking is verboden.

'Wij breken geen staking'

FNV-bestuurder Fransien de Jong zegt: ‘We hebben duidelijke signalen. Bij het transport en de planning worden chauffeurs ingehuurd om werk van stakers over te nemen.'

Recticel heeft vestigingen in Kesteren en Buren en maakt onder meer schuimvullingen voor zitmeubelen, matrassen en de auto-industrie. Werknemers staken voor een betere cao.

Ze willen een loonsverhoging van 3 procent. Het bedrijf biedt 1,2 procent loonsverhoging over 2017. Onlangs nog probeerde de werkgever via een kort geding stakingen zelfs te verbieden. De rechter wees alle vorderingen af.

Directeur Rob Nijskens van Recticel laat weten dat het bedrijf zich aan de regels houdt. 'Wij breken geen staking en dat heb ik herhaaldelijk aangegeven.'

Water bij de wijn

Over de looneis van de FNV zegt Nijskens: 'Die eis is niet realistisch. Wij hebben water bij de wijn gedaan. Het is nu de beurt aan de FNV.' In Kesteren heeft het Belgische bedrijf zo'n 350 medewerkers, in Buren circa 55.

