Marianne Thieme: Gelderland is voor mij thuiskomen

ARNHEM - Stemmen! Op 15 maart mogen we weer naar de stembus, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver-van-mijn-bedshow. Daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje over Gelderland, met een lijsttrekker. Vandaag deel 2: fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

De Gelderse vlag die de Ridders met zich meedragen herkent ze meteen. Niet gek, want Thieme is geboren en getogen in Ede en ze komt er nog regelmatig. 'Het is heerlijk om vanuit Maarssen, waar ik woon, het groen in te gaan en de groenheid om me heen te voelen. Dat geeft mij het gevoel van thuiskomen.'

Met camera schieten

De Ridders maken zich hard voor Gelderse vertegenwoordiging in Den Haag. Gelderse of niet, Thieme heeft er niks mee. 'Ik geloof niet dat je een parlement moet gaan krijgen met regionale vertegenwoordigers. Dat moet je niet willen, want dan krijg je toch een beetje cliëntelisme.'

De politicus is ook in de dromen van Thieme niet ver weg. Het liefst ziet ze 'een Gelderland waarbij heel veel natuurgebieden aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor er een enorm gezonde provincie komt waar mensen graag willen wonen. Waar geen jacht is, zodat mensen met hun camera komen schieten in plaats van met een geweer'.

Kijk het hele gesprek met Marianne Thieme:

