Molenhuisbijeenkomsten in Beuningen

NIJMEGEN - Het Beuningse college van B&W gaat de komende tijd zogeheten 'Molenhuisbijeenkomsten' organiseren. Dat zijn informatieve avonden, waar gepraat wordt over een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling.

Het is de bedoeling dat een deskundige op een specifiek terrein een toespraak houdt voor leden van de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners. Dat zou moeten gebeuren in het Molenhuis in Beuningen, waar plaats is voor honderd personen.



Na afloop wordt er eventueel gediscussieerd. Zo komen belangrijke onderwerpen aan de orde, die normaal niet zo snel zouden worden besproken. Ook komt men zo in gesprek met de inwoners.



Via onze mediapartner RTV Totaal