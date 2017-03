'Gelderse' videoclip: deze artiesten gingen O'G3NE voor

HARDERWIJK - O'G3NE maakte in de Leuvenumse bossen bij Harderwijk een sfeervolle videoclip bij hun Songsfestivallied 'Light and shadows'. De zingende zussen zijn niet de eerste die een mooie locatie in Gelderland vonden voor de opnames van een clip. Ook bands als BLØF, Kensington en DI-RECT maakten hier beelden voor hun muziekvideo's.

Boswachter Marcel Kwant van Natuurmonumenten nam O'G3ENE mee de Leuvenemse bossen in met een crew van zo'n 40 mensen.

Op het Eurovisiesongfestival in Kiev zal het bos in de achtergrondprojecties ook te zien zijn.

Bekijk hier het songfestivallied:

Een kijkje achter de schermen. Foto: Marcel Kwant)

Maar nu de andere locaties op een rij. Zo is Radio Kootwijk populair bij artiesten. Het voormalige zendgebouw komt onder meer terug in clips van BLØF en Kensington:

Zanger Blaudzun (Johannes Sigmond) keerde voor de clip van zijn nieuwe single Press on (Monday's child) terug naar zijn geboortestad Arnhem:

In 2005 maakte DI-RECT gebruik van het toen nog in aanbouw zijnde stationsparkeergarage in Arnhem. het leverde mooie beelden op voor Cool without you:

Bram Boender uit Dieren is dit jaar een van de favorieten om Idols te winnen. Vlak voordat hij zich in het televisieavontuur stortte maakte hij een winterse clip op de Posbank bij Rheden:

Ook buitenlandse artiesten weten af en toe Gelderland te vinden. Het Belgische Lost Frequenties maakte in Twello in Huis Duistervoorde mysterieuze beelden voor 'All or nothing'.

Weet u er nog meer? Laat het weten! eric@gld.nl