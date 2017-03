Muziekproducer 'superblij' met Buma Award

ZUTPHEN - Muziekproducent Gordon Groothedde uit Zutphen heeft een Buma Award gekregen. Hij won de prijs voor zijn samenwerking met Matt Simons en Marco Borsato bij het nummer 'Breng Me Naar Het Water'.

Tegen Frank van Dijk van Omroep Gelderland zei de producer 'superblij' te zijn. 'Eindelijk. Het is mijn eerste, het is moeilijk een Buma Award in de wacht te slepen.'

Het winnende nummer op YouTube:

Het nummer is gewild bij uitvaarten. 'Dat vind ik helemaal niet erg', zegt Groothedde. 'Het nummer is er niet bewust voor geschreven, maar veel mensen halen er steun uit.'

Groothedde werkte in het verleden onder anderen met Willie Nelson, Snoop Dogg, Guus Meeuwis, Nick & Simon, Xander de Buisonjé en Katie Melua.

De Buma Awards gelden als belangrijke prijzen in de muziekindustrie.