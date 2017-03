Mishandeling 3-jarig meisje: OM eist 12 maanden cel tegen moeder en ex-vriend

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 12 maanden cel tegen de 45-jarige moeder en haar 36-jarige ex-vriend, die ervan worden verdacht het 3-jarig dochtertje van de vrouw in Arnhem te hebben mishandeld. Bij de vrouw zijn van de 12 maanden cel er 8 voorwaardelijk.

Ook moet ze zich laten behandelen, meewerken met de reclassering, begeleid gaan wonen en openheid geven over haar leven. In de eis tegen de vrouw is daarnaast een proeftijd van 5 jaar meegenomen.

Volgens de advocaat van de moeder 'is er van alles gebeurd met de peuter, maar geen bewijs' tegen zijn cliënt. 'Andere getuigen verklaren ook niet dat mijn cliënt mishandeling heeft gepleegd, dus moet ze worden vrijgesproken van mishandeling', aldus de advocaat.

Omroep Gelderland-verslaggever Reinier Vermeer volgde de rechtszaak, die om 09.00 uur begon.

Naakt in kou gezet

De peuter werd volgens justitie in 2015 meerdere keren (deels) naakt buiten gezet in de kou en kreeg soms ook water over zich heen. Buren van het stel zeggen gezien te hebben dat het kind buiten in haar ondergoed en zonder schoenen aan in de kou stond.

Tijdens de rechtszaak bleek dat twee bouwvakkers die het huis van de moeder aan het verbouwen waren, bij hun uitvoerder meldden dat het kind de hele dag afgesnauwd werd. Ook plaste het kind in haar broek van angst toen één van de bouwvakkers haar een aai over de bol wilde geven.

De moeder ontkende haar dochter te hebben mishandeld. Volgens haar was haar ex-vriend degene die het kindje mishandelde. De verklaring van de bouwvakkers stamt echter uit de tijd dat de moeder de ex-vriend nog niet kende.

Doek in haar mond

Ook kreeg het meisje één of meerdere keren een doek in haar mond, werd er tape over haar mond geplakt en werd ze met ducttape vastgebonden aan een stoel. De moeder gaf niet aan waarom dit gebeurde. 'Dat moet u aan mijn ex-vriend vragen', vertelde ze. 'Maar u was er toch bij?', vroeg de rechter zich af. Hierop kwam geen antwoord.

Volgens de ex-vriend gebruikte de zoon van de moeder de tape. Toen de rechter vroeg waarom ze niets deed, antwoordde ze dat de ex-vriend 'de hond op me af zou sturen' en dat hij 'eerder had laten zien wat dat betekende'.

Nieuwe toekomst opbouwen

De zaak is in januari dit jaar al deels door de rechtbank behandeld. Omdat er meer mensen moesten worden gehoord en er nog veel onduidelijkheid was, is besloten de zaak later voort te zetten. Bij de rechtszitting in januari bleek dat het meisje nog steeds bij haar moeder woont. Wel zit het dochtertje nu in een pleeggezin, omdat de rechtszaak 'thuis veel spanningen oplevert'.

Rechtbank doet uitspraak op 22 maart om 12.45 uur.

