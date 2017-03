Kind naakt buiten in de kou zetten: moeder en ex-vriend voor rechter voor mishandeling

ARNHEM - Een moeder en haar toenmalige partner, die ervan worden verdacht het 3-jarige dochtertje van de vrouw in Arnhem te hebben mishandeld, moeten woensdag voor de rechter verschijnen.

Omroep Gelderland-verslaggever Reinier Vermeer volgt de rechtszaak, die om 09.00 uur begint.

De peuter werd volgens justitie in 2015 meerdere keren (deels) naakt buiten gezet in de kou en kreeg soms ook water over zich heen. Achterburen van het stel zeggen gezien te hebben dat het kind buiten, zonder kleren, in de kou stond.

Peper in de ogen gewreven

Daarbij zou het stel, een vrouw van 45 en een man van 36 uit Arnhem, het meisje hebben geslagen en geknepen. Ook kreeg het meisje één of meerdere keren een doek in haar mond gestopt en werd ze met ducttape vastgebonden. De moeder en haar partner worden er ook van verdacht peper of een andere scherpe stof in de ogen van het meisje te hebben gewreven.

De zaak is in januari dit jaar al deels door de rechtbank behandeld. Omdat er meer mensen moesten worden gehoord en er nog veel onduidelijkheid was, is besloten de zaak later voort te zetten. Bij de rechtszitting in januari bleek dat het meisje nog steeds bij haar moeder woont. De verdachte vrouw was emotioneel en verklaarde dat ze met haar kind een nieuwe toekomst aan het opbouwen is.