'Beschoten Arnhemmer en dader kenden elkaar'

ARNHEM - De politie vermoedt dat de man die dinsdagochtend in Arnhem werd beschoten en de dader elkaar kenden. Van een liquidatiepoging gaat de politie vooralsnog niet uit.

Het Arnhemse slachtoffer is inmiddels kort gehoord. 'De medische zorg heeft op dit moment de hoogste prioriteit', aldus een woordvoerder van de politie.

Of de schietpartij in het criminele circuit moet worden geplaatst, is volgens de woordvoerder nog onbekend. 'Daarvoor moeten we echt nog meer van het slachtoffer weten en dat is op dit moment nog niet zo.'

De Arnhemmer werd dinsdagochtend beschoten in de wijk Malburgen. De politie deed in de wijk onderzoek naar sporen van de schietpartij. Het is nog niet bekend wat daar is uitgekomen.

