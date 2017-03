Mijlpaal voor doortrekking A15: Minister Schultz tekent tracébesluit

GROESSEN - Een belangrijk moment voor de toekomstige doortrekking van de A15: minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft woensdag haar handtekening onder het tracébesluit gezet. Ze deed dit in Groessen in het bijzijn van bestuurders van alle betrokken gemeenten en enkele omwonenden.

Voor niet iedereen was het een feestje: veel omwonenden zijn niet blij met het uiteindelijke plan. De actiegroepen zijn niet per definitie tegen het doortrekken van de snelweg, maar vinden dat de doorgetrokken A15 beter in het landschap moet worden ingepast dan nu het geval is. Ze vrezen voor geluidsoverlast en schade aan de natuur. Eerder kwamen op het ontwerp-tracébesluit zeker 320 bezwaren van bewoners en organisaties binnen bij Rijkswaterstaat.

In beroep bij Raad van State

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, kan vanaf volgende week, als het tracébesluit openbaar wordt, beroep aantekenen bij de Raad van State. Diverse actiegroepen hebben al aangegeven dit sowieso te gaan doen.

Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2023 de eerste auto's rijden over het nieuwe traject tussen Bemmel en Zevenaar. De doortrekking van de A15 naar de A12 kost zo'n 680 miljoen euro.

