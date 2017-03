Hennepkwekerij in fietsenwinkel

Foto: politie

APELDOORN - De politie heeft dinsdagmorgen een hennepkwekerij opgerold in een fietsenwinkel aan de Laan van de Leeuw in Apeldoorn. Er is nog niemand aangehouden.

De kwekerij met 880 planten was in werking. De stroom werd illegaal afgetapt. De politie onderzoekt of de fietsenwinkel open is geweest of alleen een dekmantel was. De hennepkwekerij bevond zich in een afgesloten gedeelte in het winkelpand. De politie kwam de kwekerij op het spoor door een anonieme tip. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd.