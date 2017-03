Ruim 15.000 uur poetsuren voor Groesbeekse Madaram-dames

GROESBEEK - Dat alle kleedkamers er bij De Treffers blinkend schoon uitzien, is het werk van de Madaram-groep. Zeven dames, van wie een aantal flink op leeftijd, poetsen al jaren als vrijwilligster op Sportpark Zuid in Groesbeek.

Het woord Madaram staat voor de eerste letter van hun namen. Twee van hen heten Marian en er zijn ook twee Annie's. Een aantal dames is noodgedwongen gestopt, maar de naam Madaram blijft uit eerbetoon bestaan.

Vrouw van de voorzitter poetst mee

Deze woensdag zijn er slechts vier dames om de kleedkamers te schrobben: één van de Madaram-dames is recent overleden en twee zijn er ziek. Goedlachse Annie is er wel en schrobt al 48 jaar bij De Treffers. Haar naamgenoot en vriendin Annie bewijst al 42 jaar trouwe dienst aan de club.

Ondanks haar versleten rug, weet Annie van geen ophouden. 'Eigenlijk zou ik het niet meer moeten doen, maar ik doe het zo graag. Mijn man is overleden en dan hoor je nog ergens bij.' Ook Marian Janssen, de vrouw van De Treffers-voorzitter en de jongste van het stel, weet al 16 jaar van wanten. Zij boent de kleedkamers, waaronder die van de jongens van het eerste elftal.

De dames hebben in al die jaren ruim 15.000 uur geschrobd en gepoetst voor de club.

'We kunnen nog wel wat vrouwtjes gebruiken'

Gelukkig worden de dames bij het echte zware werk bijgestaan door een paar mannelijke vrijwilligers, maar ze hopen op jonge aanwas om hen te helpen. Hun coördinator Piet Visser neemt zijn petje af voor de dames 'We kunnen nog wel wat vrouwtjes gebruiken'. Dus als je op maandagmiddag regelmatig twee uurtjes vrij hebt en je wilt je handen uit de mouwen steken voor de club, meld je dan aan bij De Treffers.

Meer over onze Gelderse clubs in de Tweede Divisie, woensdagavond vanaf 18.30 uur in Clubs met Ballen.