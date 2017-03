Op naar compleet afvalvrij: burgers moeten nog meer afval scheiden

NIJMEGEN - Ambitieus noemen ze het zelf. Afval moet bijna altijd nieuwe grondstof zijn voor iets anders en niet zonder pardon in de vuilverbranding eindigen. Acht gemeentes in de regio Nijmegen gaan samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

'Plastic dat door onze inwoners is ingezameld wordt bijvoorbeeld een bankje in het park', geeft wethouder Harriët Tiemens als voorbeeld. Zo zijn er allerhande plannen die concreet moeten worden door de samenwerking tussen Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, West Maas en Waal en Wijchen.

Het gaat tientallen jaren duren, maar het is nodig stellen de gemeenten. Natuurlijke grondstoffen raken op en het milieu heeft het zwaar te verduren. 'Vanuit zowel duurzaamheids- als economisch perspectief is het noodzakelijk', schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Mest voor oesterzwammen

De samenwerking past in de wens van de provincie om van Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland te maken. Er gebeurt al van alles in de regio om afvalloos te worden. Mensen die de bus nemen rijden bijvoorbeeld op groen gas dat gemaakt wordt uit door hen zelf ingezameld gft-afval.

De zwarte drab uit de koffieautomaten van alle koffieautomaten in het Radboudumc in Nijmegen gaat naar de Versfabriek in het Honigcomplex. Daar gebruiken ze het als mest voor het kweken van oesterzwammen, die dan vervolgens in de kantine van het ziekenhuis weer naar binnen worden gelepeld in de vorm van soep.

Tweede, derde en vierde leven

En nadat er paddenstoelen op zijn gekweekt wordt uit al dat koffiedik weer ook groen gas voor de bussen gewonnen. En zo moet alles een tweede leven krijgen. En een derde, vierde, enzovoorts. Beton met gerecycled materiaal, 100 procent recyclebare werkkleding.

Ook inwoners van de gemeenten moeten nog meer scheiden, zodat er minder restafval overblijft. In 2020 maximaal 100 kilo per inwoner per jaar. Dat doel wordt in de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten en Heumen nu al gehaald.

Maar in 2025 moet daar nog maar 30 kilo van over zijn. Dat betekent nog meer scheiden van gft, plastic, blik en drankkarton, papier en glas en in de toekomst mogelijk ook luiers en matrassen.

Afval importeren uit Engeland is duurzaam

Het laatste beetje restafval dat uiteindelijk toch in de verbrandingsoven eindigt, blijft ook niet onbenut. De warmte die daar bij vrij komt verwarmt gebouwen, die zo zonder aardgas kunnen.

Om de capaciteit van de afvalverwerkingsinstallatie in Weurt volledig te benutten komt nu al 15 procent van het afval uit Engeland. Brits afval verbranden in Nederland blijkt door het hergebruik van de warmte die erbij vrijkomt duurzamer dan storten op een Engelse vuilnisbelt.