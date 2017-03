Op vakantie in de Achterhoek met Lodewijk, Aaltje, IJsbrand, Oehoe en Constantia

Foto: Stichting Achterhoek Toerisme

DOETINCHEM - De toeristische sector in de Achterhoek richt zich deze zomer op jonge gezinnen. Lodewijk, Aaltje, IJsbrand, Oehoe en Constantia laten de leukste plekjes voor kinderen zien. Er is een speciale website gemaakt, maar de dieren zijn ook in levende lijve te zien. De vijf dieren gaan namelijk op bezoek bij campings.

Fietsende oudere versus jonge gezinnen Stichting Achterhoek Toerisme heeft de campagne het afgelopen jaar ontwikkeld. Achttien attracties hebben de handen ineen geslagen om jonge gezinnen naar de Achterhoek te trekken. 'De afgelopen jaren is de Achterhoek vooral een gebied geweest voor de 55 plusser die van fietsen houdt en op die manier geniet van de Achterhoekse natuur', zegt Manuel Hezeman, directeur van de Stichting Achterhoek Toerisme. 'Maar we moeten naar de toekomst kijken en dan moeten we ons ook juist richten op die jonge gezinnen'. Plattegrond vol attracties Volgens de Stichting Achterhoek Toerisme heeft de Achterhoek van alles te bieden voor de kinderen. Klimbossen, musea, speelparadijzen, maar ook ezeltochten. Er is een speciale plattegrond gemaakt. 'Het is net zoiets als de plattegronden die je in attractieparken hebt', legt Hezeman uit. 'Alleen dan zie je attracties van dat park, hier zie je alle attracties van de hele Achterhoek'.