Stemmen kan op zeven Gelderse stations

ARNHEM - Op ruim zestig treinstations kan volgende week woensdag gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is meer dan ooit. In Gelderland kan op zeven stations gestemd worden.

Het gaat bij ons om de NS-stations Arnhem, Apeldoorn, Barneveld, Culemborg, Nijmegen, Wijchen en Zaltbommel.

In Nijmegen kan al vanaf 5.15 uur de stem worden uitgebracht. In Arnhem kan vanaf 7.00 uur gestemd worden, in Apeldoorn en Wijchen vanaf 7.30 uur. In Culemborg kan het tijdens de spits, net als in Zaltbommel. Daar staat een mobiel stembureau waar tussen 6.30 en 9.30 en tussen 16.00 en 19.00 uur gestemd kan worden. Ook in Barneveld is een mobiel stembureau. Dat kan de kiezer op station Barneveld Centrum terecht tussen 7.30 en 9.30 uur en van 16.30 en 18.30 uur.

Een overzicht van alle NS-stembureaus is hier te zien.