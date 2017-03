Peuters zien beroving moeder

ARNHEM - 'Nu zijn ze rustiger, maar ze hebben er wel last van gehad', zegt de moeder van twee jonge kinderen die afgelopen zondag betrokken waren bij een straatroof in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd.

De vrouw liep aan het eind van de middag vanuit huis richting het winkelcentrum in de buurt. Als ze op een fietspad het jasje van haar dochter dicht wil doen, komt er een scooter op haar afrijden.

De vrouw stapt opzij om de jongemannen de ruimte te geven. Voordat ze het doorheeft, voelt ze een ruk aan haar tas en rijden de straatrovers er met het tasje vandoor.

'Ze zijn nog klein maar hebben het er wel over'

De moeder is nog steeds ontdaan over de beroving. Haar twee jonge kinderen, 2 en 3 jaar oud, hebben de beroving ook meegemaakt. 'Ze zijn nog jong, maar praten er wel over. De jongste zegt dat ze haar pijn hebben gedaan, misschien heb ik haar aangeraakt omdat ik de tas wel even vasthield'.

De daders zijn twee jongemannen op een zwarte scooter. Ze droegen die dag allebei een zwarte jas met bontkraag. In Bureau GLD doet de politie een oproep aan mensen die iets hebben gezien of meer weten over de beroving zich te melden bij de politie.

De moeder doet woensdagavond haar verhaal in Bureau GLD. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland wordt iedere woensdag uitgezonden op TV Gelderland direct na Gelderland Vandaag.