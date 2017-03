Kaalslag in natuurgebied door blunder: 'Ik schrok me wild'

Foto: Redichemse Waard - Culemborg

CULEMBORG - Rijkswaterstaat heeft per ongeluk vijftien tot twintig knotwilgen, negen fruitbomen en overige begroeiing weggehaald in de Redichemse Waard bij Culemborg. De bedoeling was dat de bomen en de begroeiing uitgedund zouden worden, maar er werd dus een stuk rigoureuzer te werk gegaan.

Om de fout goed te maken worden er komend najaar nieuwe bomen gepland. Volgens Marjolijne Herbergs van Rijkswaterstaat ontstond de fout bij het overzetten van de gegevens. 'Daar is iets misgegaan, hierdoor zijn de bomen per ongeluk gekapt.' Voor Stefan Claessens, die zich inzet voor behoud van de natuur in de omgeving, zijn de druiven zuur. 'Ik schrok me wild toen ik het zag. Het lijkt wel of het nooit goed kan gaan in dit gebied.' De resterende werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd tot het herstelplan klaar is.