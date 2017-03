Eindelijk 18: drinken, rijden zonder begeleider en...stemmen!

BARNEVELD - 18 jaar....voor jonge mensen een magische leeftijd. Want dan mag je eindelijk legaal een biertje bestellen in het café en, als je je rijbewijs hebt, mag je zonder begeleider in een auto rijden. Maar het is ook om een andere reden een bijzondere leeftijd.

Je mag namelijk voor het eerst stemmen. Voor honderden jongeren is dat op 15 maart in Barneveld het geval. Het Johannes Fontanus College besteedt daarom in de les maatschappijleer veel aandacht aan de Tweede Kamer-verkiezingen.

Ingewikkelde taal

De 18-jarige Carlijn van der Hart is één van die ruim 800 jongeren in Barneveld. Zij gaat zeker stemmen op 15 maart: 'Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik links ga stemmen, dus ik denk ChristenUnie.' Niet alle leerlingen weten al wat ze gaan stemmen. 'Veel leerlingen hebben moeite om de standpunten van de politieke partijen te kunnen onderscheiden', zegt docent maatschappijleer Marco Veldman, 'en dat komt omdat veel volksvertegenwoordigers best wel moeilijke en ingewikkelde taal gebruiken, en ze zitten vaak op de details.'

Debat op de vierkante milimeter

Maar de docent weet dat zijn leerlingen interesse hebben voor de politiek: 'Sommige leerlingen volgen de debatten meer dan dat ik ze volg. Maar ik maak me wel wat zorgen over de politici. Als ik met mijn leerlingen in de Tweede Kamer ben dan zien we vaak wel een debatje, maar dat debatje gaat vaak over vierkante millimeters.' Carlijn van der Hart weet in ieder geval waarom ze naar de stembus gaat: 'Omdat het het bestuur is van het land waar ik oud hoop te worden.'