Tinderfeest als oplossing tegen vergrijzing

ULFT - Een vriendengroep uit Gaanderen wil de vergrijzing en krimp in de Achterhoek met een opmerkelijke actie tegengaan. De jongeren organiseren in Silvolde een zogenaamd Tinderfeest, om te zorgen dat vrijgezellen elkaar treffen.

'Wij hebben niet de illusie dat we met dit feest over negen maanden een enorme geboortegolf teweegbrengen in de Achterhoek en jongeren massaal besluiten om in de Achterhoek te blijven wonen', aldus de organisatie met een knipoog. 'Maar het zou toch geweldig zijn als er tussen de bezoekers iets moois opbloeit.'

Bezoekers van Springlevend, zoals het evenement in Café ’t Centrum heet, krijgen op vrijdag 17 maart bij binnenkomst een stapel stickers, zodat ze net als op het populaire online datingplatform Tinder matches kunnen maken.

Naast het Tinderfeest wordt in de Achterhoek ook op andere fronten gewerkt aan het tegengaan of begeleiden van de krimp. Zo praten onderwijsinstellingen over de toekomst met minder leerlingen en worden woonbehoeftes van meer oudere inwoners onderzocht. Ook is de krimp een landelijk thema geworden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.