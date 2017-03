Aanhanger met auto vliegt over de kop op A1

Foto: Twitter/ WIS_Jurgen

APELDOORN - Op de A1 bij Hoenderloo is een aanhanger met daarop een auto over de kop gevlogen. Daardoor waren twee rijstroken afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook.

Door de afgesloten rijstroken ontstond er een file. Inmiddels is de weg weer vrij en lost de file op. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.