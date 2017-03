Man veroordeeld voor ontucht met twee minderjarige dochters

ZUTPHEN - Een 45-jarige man uit Aalten is dinsdag veroordeeld voor ontucht met zijn twee minderjarige dochters. Hij kreeg een celstraf van 180 dagen, waarvan 179 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 200 uur.

Volgens de rechtbank heeft de man zijn lustgevoelens boven de belangen van zijn jonge dochters gesteld.

De man kreeg een lagere straf, omdat hij vrijwillig is gestart met een groepsbehandeling voor zedendaders. Hij gaat naar alle bijeenkomsten en is gemotiveerd. De rechtbank vindt dat het belangrijk is dat de man deze behandeling positief afrondt.