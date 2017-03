Cel voor poging tot doodslag en diefstal

Archieffoto

ZUTPHEN - Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag veroordeeld voor poging tot doodslag en een diefstal in Harderwijk. Hij kreeg een gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd.

De 40-jarige ging vorig jaar juli door het lint. Hij sloeg en schopte een man bewusteloos en bestal hem daarna. De rechtbank vindt deze feiten zeer ernstig. 'De man mag van geluk spreken dat het geweld niet fataal afliep.' Naast de celstraf moet de 40-jarige bijna 1000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De officier van justitie had twee jaar gevangenisstraf geëist.