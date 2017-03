Man misbruikte jarenlang dochtertje; 5 jaar cel en tbs

ARNHEM - Een man van 62 uit Doesburg is dinsdag veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van zijn dochtertje, het bezitten en vervaardigen van kinderporno en het plegen van ontucht met een baby. De man kreeg vijf jaar cel opgelegd en een tbs-maatregel met voorwaarden.

De Doesburger heeft alle feiten bekend. De rechtbank in Arnhem rekent het hem zwaar aan dat hij op afschuwelijke wijze misbruik heeft gemaakt van zijn vaderrol. 'Het vertrouwen dat zijn dochter in hem mocht stellen, is diepgaand geschonden.'

Ontucht met baby

Nadat het seksueel misbruik stopte, bevredigde de man zijn pedoseksuele gevoelens met kinderporno. Ook pleegde hij ontucht met een baby door het handje op zijn geslachtsdeel te leggen.

De rechtbank vind het van groot belang dat de Doesburger wordt behandeld. Naast de gevangenisstraf en tbs-maatregel moet hij zijn dochter ruim 38.000 euro schadevergoeding betalen en de ouders van de baby ruim 3400 euro.