Azc in Ewijk komt er toch niet

EWIJK - In Ewijk (gemeente Beuningen) komt toch geen asielzoekerscentrum.

Aan de zuidkant van Ewijk zou een azc voor 300 asielzoekers komen, voor maximaal tien jaar. De asielzoekers zouden op het terrein Hoge Woerd worden ondergebracht in 63 stacaravans. Het COA zei steeds dat het azc nodig was, ook al komen er minder asielzoekers naar Nederland.

De komst van het azc leidde tot veel protest uit de omgeving, onder meer omdat tien jaar als te lang wordt ervaren. Ook vrezen omwonenden voor gevaarlijke verkeerssituaties en waardedaling van hun huizen.

De bouw lag al eens stil doordat omwonenden naar de rechter waren gestapt. Dinsdag zou er ook nog een zitting zijn, maar die werd op het laatste moment afgelast. Als reden geeft het COA dat de instroom van de asielzoekers is afgenomen. 'We gaan zorgvuldig om met gemeenschapsgeld, en we bouwen niet voor leegstand.'