Brand bij café in binnenstad Harderwijk geblust

Foto: GinoPress

HARDERWIJK - Er heeft dinsdag een grote brand gewoed bij café Ome Co in het centrum van Harderwijk. Dat meldt de brandweer, die met drie blusvoertuigen aanwezig was. Het ging niet om een uitslaande brand. Twee mensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat zij rook hadden ingeademd.

De brand is ontstaan in een wasdroger in de berging. De keuken en de berging zijn uitgebrand. Verder was er rookschade. Volgens de brandweer is er een woning boven het café, maar waren er geen mensen aanwezig in de woning en het café. De brand ontstond even voor 13.00 uur. Rond 13.45 uur werd het sein brand meester gegeven. Er hing door de brand veel rook in de stad. Advies was zoveel mogelijk uit de rook te blijven.