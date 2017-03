Het liefdesleven van 9 vogels op de voet gevolgd

Het livestream-project 'Beleef de lente' van de Vogelbescherming gaat vanavond weer van start. Negen camera's staan gericht op negen vogelnesten.

Livestreams op 9 vogels

Meer dan een miljoen unieke bezoekers volgen elk jaar de livestreams van de Vogelbescherming. Dit jaar zijn de lenzen gericht op de bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en voor de eerste keer ook de blauwe reiger. Vanavond om 19.20 uur worden de camera's officieel aangezet.

Bosuil in kleur

Op de site www.vogelbescherming.nl/beleefdelente zijn de livebeelden te volgen, maar zijn ook filmpjes met hoogtepunten te bewonderen. Daarnaast kunnen vogelliefhebbers met elkaar chatten en vragen stellen aan vogeldeskundigen. Nieuw dit jaar is 'Beleef de Lente in de Klas'. Dat zijn speciale pagina's voor leraren en schoolklassen met filmpjes en lesmateriaal. Een verbetering is ook de kleurencamera in de nestholte van de bosuil. Vorig jaar was die nog in zwart-wit te zien.

Knuffelen en vreemdgaan

De camera's blijven in ieder geval aan tot 1 juli. De Vogelbescherming hoopt op veel liefdesnestjes, eieren en uitgevlogen jongen. Maar stiekem ook op veel knuffels, partnerruil, ordinaire ruzies, vreemdgaan of juist eeuwige trouw.