Ook Arnhemse tapir, tijger en zebra in Britse 'horrordierentuin'

ARNHEM - In de Britse dierentuin die moet sluiten vanwege misstanden, zijn de afgelopen jaren meerdere dieren van Burgers' Zoo ondergebracht. Volgens Wineke Schoo van het Arnhemse dierenpark staan die nog als levend geregistreerd, maar helemaal zeker weet ze dat niet. 'Het is nog niet gelukt om met deze dierentuin in contact te komen.'

De lokale autoriteiten hebben maandag besloten de vergunning van de eigenaar van de South Lakes Safari Zoo niet te verlengen, omdat de gezondheid en veiligheid in het park in het geding zijn.

In vier jaar tijd stierven daar bijna 500 dieren onder twijfelachtige omstandigheden. Bovendien werd in 2013 een dierenverzorgster verscheurd door een tijger.

'We hebben de dieren weggegeven'

Het laatste dier van Burgers' Zoo dat op transport ging naar deze 'horrordierentuin', was een tapirvrouwtje in mei 2015. Daarvoor waren al een tijgervrouw en een zebraman naar Engeland vertrokken.

De tijger van Burgers' gaat in een kist op transport. Foto: Burgers' Zoo

'De South Lakes Safari Zoo is net als wij aangesloten bij de Europese dierenvereniging. Een stamboekhouder heeft ons destijds geadviseerd de dieren daar onder te brengen', legt parkmanager Schoo uit. Volgens haar heeft Burgers' de dieren weggeven aan de Britse dierentuin en er dus niet aan verdiend.

'Geschrokken van misstanden'

Of de tapir, tijger en zebra nu terug naar Arnhem komen, is nog maar de vraag. 'Het zou kunnen. Daar gaat de stamboekhouder weer over', legt Schoo uit.

Ze zegt erg geschrokken te zijn van de misstanden in de Britse dierentuin. 'Enige tijd geleden hoorden we al dat er onderzoek werd gedaan naar het reilen en zeilen in het dierenpark, maar dit had ik niet verwacht. Als een bezoeker een klacht over ons zou hebben, krijgen wij ook bezoek.'

Dierentuinen checken elkaar

De parkmanager snapt ook niet dat de massale diersterfte in South Lakes niet eerder is opgemerkt. 'Wij moeten jaarlijks onze dierenadministratie aan de overheid overhandigen. Ook keuren de dierentuinen in Nederland elkaar. Zo zetten we zelf de standaard.'

De eigenaar van South Lakes kan overigens nog tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan.