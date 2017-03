Ombudsman: maak gebaar naar Q-koortspatiënten

ARNHEM - Q-koortspatiënten moeten meer erkenning krijgen van de overheid. De Nationale ombudsman pleit in een nieuw rapport over maatregelen na de Q-koortsepidemie van 2006 over een 'concreet gebaar'.

'Erkenning staat los van de schuldvraag of aansprakelijkheid', zegt ombudsman Reinier van Zutphen. 'Het gaat om het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen. De overheid moet naast en niet tegenover de patiënten gaan staan.'

Weinig verbeterd

Volgens Van Zutphen is er voor Q-koortspatiënten sinds 2012 weinig verbeterd. 'Zij kampen met financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Patiënten voelen zich niet erkend en herkend door de overheid. Dit blokkeert hen op de weg vooruit en verhardt hun verhouding met de overheid.'

In januari oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de overheid niet tekort is geschoten bij de aanpak van Q-koorts. De zaak was aangespannen door ruim 300 mensen die ziek zijn geworden door Q-koorts, onder wie zo'n 30 uit Gelderland. Ze vinden dat de overheid te weinig heeft gedaan om verspreiding te voorkomen. Ze hoopten op een schuldbekentenis en een schadevergoeding.

74 doden

De Q-koorts brak in 2006 uit in Brabant en verspreidde zich tot 2010 over het land. De bacterie wordt vooral overgedragen van geiten en schapen via de lucht naar de mens. Tienduizenden mensen raakten besmet, zeker 74 mensen zijn door Q-koorts zijn overleden.

