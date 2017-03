Man beschoten in Arnhem; politie kamt buurt uit

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Malburgen is dinsdagochtend vroeg een Arnhemmer van 27 beschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar, meldt de politie.

Het incident was volgens de politie rond 6.00 uur in de buurt van de Zeegsingel, Wikkestraat en Fluitekruidstraat. De politie doet daar een buurt- en sporenonderzoek. Rechercheurs moeten het slachtoffer nog spreken. Ook op het schoolplein van het Mozaïek wordt naar sporen gezocht. Foto: Omroep Gelderland De politie hoopt dat getuigen zich melden.