Film over Beekse bakker Cees trekt volle zalen

NIJMEGEN - 'Lieve fans van ons en onze bakkerij. Het gaat maar door!' Een berichtje van bakker Cees op Facebook. De film over het einde van zijn bakkerij in Beek trekt volle zalen. Eind 2015 ging de bakoven na bijna honderd jaar voorgoed uit.

Dorpsgenoot Ger Rutten maakte de film gemaakt over de sluitingsperiode van bakkerij Cees Hendriks aan de Rijksstraatweg. Een poging om het verdwijnen van het kleine ambacht uit het dorpsleven in beeld te brengen en vast te leggen voor de toekomst. Afgelopen zondag was de film voor de zesde keer te zien in een uitverkochte zaal in filmhuis LUX in Nijmegen.

De bakkerij aan de Rijksstraatweg in vervlogen tijden.

Geen droog brood meer mee te verdienen

Daarom wordt de film op 19 maart nog een keer vertoond. Bijna een eeuw was de bakkerij van Cees Hendriks een begrip in Beek-Ubbergen. Maar voor de derde generatie, Cees, was er geen droog brood meer mee te verdienen.

Zijn opa is in 1916 begonnen. Cees wilde eigenlijk zijn vader en opa helemaal niet opvolgen maar heeft het toch 48 jaar lang volgehouden. Cees en en zijn vrouw Annemarie namen afscheid van het werk met gemende gevoelens. 'Het niet meer moeten, de druk eraf, daar kijk ik naar uit. Niet meer denken: heb ik de oven wel aan? Heb ik genoeg spullen in huis?', zei hij destijds. Een mengeling van opluchting, trots, en verdriet. De titel van de film luidt veelzeggend: Het is mooi geweest.

Reportage over de laatste dag in 2015:

Portret in Gelderse Koppen, 2013:

