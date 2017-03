Inbrekers rammen gevel bedrijfspand

ARNHEM - Inbrekers hebben de gevel geramd van Atelier 12 Hoven aan de Klarendalseweg in Arnhem. Volgens de politie slaagden ze er niet in om binnen te komen.

Getuigen zagen in de nacht van maandag op dinsdag enkele personen wegrennen, nadat ze eerst een hoop kabaal hadden gehoord. Het bleek om een mislukte ramkraak te gaan.

De gevel van de edelsmid was geramd met een grijze Opel Astra, die kort daarvoor elders in de wijk was gestolen. De daders hadden de wagen na de mislukte kraak achtergelaten. Waar ze op uit waren, is niet bekend.

Derde inbraak

De eigenaresse van de zaak is erg geschrokken. Volgens haar is het al de derde keer dat inbrekers haar winkel proberen binnen te komen. Alleen was daar nog niet eerder grof geweld bij gebruikt.

'Ik maak exclusieve sieraden, maar daar zit nauwelijks goud in verwerkt. Ik snap dan ook niet waar die snotapen naar op zoek zijn', foetert de vrouw. De politie roept getuigen op zich te melden.