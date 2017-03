Winkelier beroofd van dagopbrengst

NIJMEGEN - Een winkelier in Nijmegen is maandagavond op straat beroofd van de dagopbrengst van zijn zaak. Dat meldt de politie.

De 69-jarige Nijmegenaar was op weg naar huis toen een nog onbekende man op de Hatertseveldweg de tas met het geld uit zijn handen rukte. De dader rende daarna weg in de richting van de Engelenstraat. Het slachtoffer is nog achter hem aangegaan, maar raakte hem in de Van Batenborchstraat kwijt.

De straatrover droeg donkere kleding en had een capuchon over zijn hoofd. Hoeveel geld hij precies heeft buitgemaakt, is niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden.