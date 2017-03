Paleis Het Loo gaat ondergronds uitbreiden

APELDOORN - Museum Paleis Het Loo maakt zich klaar voor de toekomst. Vanaf volgend jaar begint een drie jaar durende verbouwing en renovatie. De verbouwingsplannen zijn dinsdag bekend gemaakt. Medio 2021 moet het vernieuwde en verbouwde paleis klaar zijn.

Aanleiding voor het project is een renovatie van het paleis die hard nodig is. Het gaat dan om asbestsanering en vervanging van technische installaties en klimaatinstallaties. Omdat daarvoor het paleis een tijd dicht moet voor publiek is besloten het museum meteen uit te breiden voor de toekomst.

Ondergrondse uitbreiding

Onder het voorplein, de Bassecour, vindt een ondergrondse uitbreiding plaats. Met deze uitbreiding creëert Paleis Het Loo een entree met extra publieksfaciliteiten en ruimte voor de vaste collectie en wisseltentoonstellingen.

Van gras naar glas

De eyecatchers in het ontwerp zijn vier glasparterres op de Bassecour waarover een dun laagje water stroomt. 'Een knipoog naar de fonteinen en waterpartijen in de tuin', zegt Michel van Maarseveen, directeur van museum Paleis Het Loo. De combinatie van glas en water moet een bijzondere lichtinval creëren in de ondergrondse uitbreiding.

Juniorpaleis en Huis van Oranje

In de huidige Westvleugel verrijst een afdeling speciaal voor kinderen, het Juniorpaleis. De Oostvleugel wordt het Huis van Oranje, met achtergrondinformatie over de geschiedenis van het koningshuis. De inrichting van een aantal woonvertrekken in het paleis wordt ook anders. Bezoekers komen in 2021, net als de voormalige vorstelijke bewoners, over de Staatsietrap het paleis binnen. Voor het eerst worden ook enkele dienstvertrekken ingericht en opengesteld.

‘Anders Open’

De tuinen, stallen en de museumrestaurants blijven tijdens de verbouwing, van april tot en met september en in de weken rond kerst, geopend voor publiek. Het hoofdgebouw is vanaf 8 januari 2018 gesloten. Medio 2021 staat de opening van het nieuwe Paleis Het Loo gepland.