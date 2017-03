Hoe krijg je jongeren zover dat ze gaan stemmen?

BARNEVELD - Ruim 800 jongeren in de gemeente Barneveld mogen op 15 maart voor het eerst naar de stembus. Om ervoor te zorgen dat zij dit ook vooral doen, stuurt burgemeester Asje van Dijk hen persoonlijk een brief in de vorm van een stempotlood. 'Het is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk om te stemmen.'

Deze dinsdagochtend is de burgervader op het Johannes Fontanus College in Barneveld, waar hij een gastles verzorgt. 'Ik ga met de jongeren in gesprek over verkiezingen, democratie en politieke partijen', vertelt Van Dijk. 'Ik wil vooral horen wat hen bezighoudt en waarom ze in beweging willen komen en waarom niet. En hoe zij tegen de politiek aankijken. In die zin hoop ik er zelf ook iets van te leren.'

De burgemeester hoopt dat hij de jongeren in zijn gemeente kan motiveren om straks naar de stembus te gaan. 'Ik ga persoonlijk met ze in gesprek en heb ze ook allemaal een brief gestuurd waarin ik ze oproep vooral te gaan stemmen. Want je geeft zo toch invulling aan je verantwoordelijkheden.'

Luister het radio-interview met burgemeester Asje van Dijk terug:

Stemmen lastige klus

Van Dijk erkent dat stemmen voor de jongeren best een lastige klus is. 'In Barneveld kunnen de mensen stemmen op 27 partijen en landelijk zijn er bijna 1000 mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de Tweede Kamer. Dus word daar maar eens wijs uit.'

Hij raadt de tieners aan de Kieswijzer te gebruiken en de debatten op radio en tv te volgen. 'Maar ze kunnen zich ook met elkaar verdiepen in de verschillende partijen', benadrukt Van Dijk. 'Hier op het Johannes Fontanus College gaan jongeren bijvoorbeeld zelf een verkiezingsdebat organiseren.'

De burgemeester legt uit dat de leerlingen daarbij een partij naspelen. 'Dan moeten ze zich dus ook verdiepen in de standpunten van die partij voordat ze met elkaar in debat kunnen. Dat geeft wel een stuk inhoudelijke verrijking. Misschien bereiden die jongeren zich wel beter voor dan heel veel ouderen die naar de stembus gaan', lacht hij.