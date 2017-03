VIDEO: Heftruck vliegt in brand bij lossen bouwmateriaal

Foto: Brandweer Borculo

BORCULO - Bij het Staring College in Borculo is dinsdagochtend een heftruck in brand gevlogen. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen.

Volgens de plaatselijke brandweer ging het rond 6.30 uur mis bij het lossen van bouwmateriaal aan de Herenlaan. De heftruck vatte vlam en brandde daarna volledig uit. Beelden van de brand: De brandweer heeft het voertuig geblust en overgedragen aan de politie. Hoe de heftruck in brand kon vliegen, is niet bekend. Foto: Brandweer Borculo