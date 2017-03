Kantoren illegaal gevestigd op bedrijventerrein De Beemd in Velp

VELP - Op bedrijventerrein De Beemd in Velp zitten kantoren die daar helemaal niet mogen zitten. De bedrijven zitten daar illegaal. De gemeente Rheden bevestigt dat het om zeker tien ondernemingen gaat.

Het draait allemaal om het bestemmingsplan van De Beemd. In zo’n plan staat welke soort bedrijven er wel en niet mogen zitten. Op het bedrijventerrein mogen bijvoorbeeld wel garage’s en houtbewerkingsbedrijven, maar bedrijven die uitsluitend een kantoor hebben mogen daar niet zitten.

Scheefgroei

‘Het is in strijd met de provinciale verordening. De Beemd is een regionaal bedrijventerrein. Dergelijke terreinen zijn beschikbaar voor zwaardere bedrijvigheid. Kleinschaligere bedrijvigheid (zoals kantoren) kunnen deze functie belemmeren’, schrijft de gemeente na vragen van Studio Rheden.

Ondanks dat het volgens de regels niet mag, zitten er op De Beemd toch tien ondernemingen die daar een kantoor hebben. De gemeente Rheden geeft als verklaring dat er ‘scheefgroei’ is ontstaan.

Geen zorgen

Toch hoeven de ondernemingen zich volgens de gemeente voorlopig geen zorgen te maken. ‘De gemeente Rheden is voornemens in het ontwerpbestemmingsplan op enkele locaties op De Beemd kantoren toe te staan.’ De gemeente is hierover in gesprek met de provincie Gelderland.

Daarom is de gemeente Rheden vooralsnog niet van plan om de kantoren te sommeren om te vertrekken, omdat er mogelijk zicht is op legalisatie.