Doorbraak: universiteit werkt met Unilever aan vleesvervanger

WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit gaat met tien bedrijven proberen een nieuwe vleesvervanger in de markt te zetten. De universiteit heeft twee jaar geleden al de techniek ontwikkeld om plantaardige biefstuk te kunnen produceren.

Door de steun van multinationals zoals Unilever wordt de techniek nu verbeterd. Het product zou daardoor over enkele jaren op de markt kunnen komen. En dat is een doorbraak, zegt projectleider en hoogleraar Atze Jan van der Goot tegen de NOS.

'We hebben vorig jaar echt een omslag gemerkt', zegt Van der Goot. 'Tot voor kort zeiden bedrijven: we weten het niet, we moeten het nog zien of het wel wat wordt met de vleesvervangers. Nu zeggen ze: dit is de toekomst, we moeten er in stappen. Dat heeft geresulteerd in dit project.'

Varkensvlees en plantaardige biefstuk

De nieuwe techniek is volgens de Wageningen Universiteit veel goedkoper en eenvoudiger dan de technieken waarmee nu vleesvervangers gemaakt worden. En de producten worden heel anders.

Van der Goot: 'De vleesvervangers die nu op de markt zijn, lijken of kippenvlees of het zijn gehakt-achtige producten. Met onze technologie is het mogelijk om andere structuren te gaan maken, zoals varkensvlees of de plantaardige biefstuk.'

