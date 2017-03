Verwoeste Kermit de Kikker herbouwd: 'Wa mooi dat dat zo kan hier in Diek'

DIDAM - Een prachtig stukje van naoberschap in het dorp Nieuw Dijk in de Liemers. Daar wordt momenteel de door brand verwoeste carnavalswagen 'Kermit de Kikker' herbouwd. Leden van verschillende carnavalsgroepen komen naar de hal van de groep Fataal om mee te helpen met de herbouw.

Fataal zag tijdens de carnavalsoptocht in Beek hun wagen tot de grond toe afbranden door een fel uitslaande brand. Filmbeelden van de brand haalden zelfs de landelijke media. Alleen het ijzeren frame van de wagen bleef nog over. Dat frame wordt momenteel weer met papier maché beplakt zodat de groep toch mee kan rijden in de Halfvasten Optocht in Angerlo op 19 maart.

Blij dat er met niemand wat is gebeurt

Luuk Berends van Fataal plakt papierpropjes op de wagen. Hij zegt heel blij te zijn met de hulp van de andere carnavalsgroepen: 'Mooi dat dat zo nog kan hier in Diek. Dat motiveert natuurlijk wel hè,' zegt hij met een grote glimlach om zijn mond. 'De brand was verschrikkelijk, ja dat is schrikken natuurlijk en balen als een stekker. Ik ben blij dat er met niemand wat is gebeurd.'

Ook Luke Peters van Fataal is blij met de hulp: 'Ik ben trots dat we met zoveel hulp aan de slag kunnen om toch mee te kunnen doen aan de Halfvasten Optocht in Angerlo.'

Naoberschap hè

Een eindje verder staat Frank Stinnisen aan de wagen te plakken. Frank is van de carnavalsgroep, de Mafkezen. 'Naoberschap hè, wij vinden het niet meer dan normaal dat wij elkaar helpen om de wagen op weg te krijgen naar Angerlo. Wij doen er alles aan gelukkig zijn we hier met jong en oud, dus dat moet lukken. Niet lullen maar poetsen zeggen wij allemaal.'

Kermit brandde na de carnavalsoptocht helemaal af: