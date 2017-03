Handrem vergeten, auto kopje onder

DOETINCHEM - Een geparkeerde auto is maandagavond in het water gerold in Doetinchem.

Dat gebeurde aan het Kruizemuntveld. De auto rolde vanaf een oprit het water in en ging op een paar centimeter na kopje onder. De auto is door de brandweer uit het water gevist. De bestuurder was vergeten de wagen op de handrem te zetten. Er raakte niemand gewond. Foto: Viwa Media