Gert-Jan Segers: Rhenen ligt toch in Gelderland?

ARNHEM - Stemmen! Op 15 maart mag het weer, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver van hun bed show en daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje over Gelderland, met een lijsttrekker. Vandaag de eerste: fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij is geen onbekende in de regio, want hij komt uit Hoogland, net over de provinciegrens bij Nijkerk.

Hij mag dan bij de grens wonen, helemaal scherp heeft de ChristenUnie-lijsttrekker de scheiding niet voor zich. 'Je kunt op mij stemmen als iemand die Gelderland heel goed kent', vertelt hij tegen de Ridders, 'maar je kunt ook op Nico Drost stemmen, uit Rhenen.'

'Is dat Utrecht? O wat erg, wat gênant is dit,' zegt Segers geschrokken als hij met zijn misstap wordt geconfronteerd.

'Kabinet is bijziend'

Maar hij stapt snel weer in de vertrouwde oppositierol. 'Dit is een kabinet dat enorm bijziend is, dat met een vergrootglas naar de Randstad kijkt.'

'Dat is ook wel een beetje de les van Trump; op het platteland wonen ook mensen die zich heel vaak in de steek gelaten voelen.'

Kijk het hele gesprek met Gert-Jan Segers:

