Gemeenten zitten met '300 voetbalvelden' in de maag

ARNHEM - De 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen af van bijna 150 hectare (ha) aan bedrijventerreinen. Plannen voor grote bouwmarkten en winkelcentra buiten de bebouwde kom (zogenoemde weidewinkels) verdwijnen in de prullenbak, schrijft de Gelderlander. Een hectare is, algemeen gesteld, even groot als twee voetbalvelden.

De plannen zijn bekendgemaakt in 'Ruimte voor Economische Ontwikkeling', geschreven door 19 gemeenten en Gelders gedeputeerde Scheffer. Als een meerderheid van die gemeenten niet akkoord gaat met het plan, grijpt de provincie naar verluidt in.

De gemeenten schrijven: 'In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van een overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. Hierin moet verandering komen, want door het overaanbod zit de regio 'op slot'.'

Weinig aan de hand als A15 wordt doorgetrokken

Klappen vallen volgens het plan met name in Zevenaar en Lingewaard. Wethouder Theo Peren (CDA) van Lingewaard zegt tegen Omroep Gelderland: 'We maken ons zorgen, maar voor ons is het van belang dat de A15 wordt doorgetrokken. Onze terreinen Agropark en Pannenhuis II (samen bijna 19 ha, red.) liggen aan het door te trekken tracé en zijn dan interessant voor ondernemers.'

De raad van Lingewaard praat 30 maart over het plan. Peren verduidelijkt: 'Het is een concept en we kunnen de inhoud aanpassen.' Wel benadrukt hij dat gemeenten tot 1 januari 2020 de tijd hebben grond dat uiteindelijk niet geschikt is als bedrijfsgrond van de hand te doen. 'Als dat niet lukt, gaat ons dat miljoenen kosten.'

Voor Zevenaar geldt hetzelfde als voor Lingewaard: wordt de A15 doorgetrokken en is er eind 2019 garantie dat dit gebeurt, dan wordt een gebied van bijna 50 ha (Zevenaar 7poort) gewoon ontwikkeld.

Bovenregionale terreinen die mogelijk worden geschrapt:

Arnhem Het Broek - 1,6 ha

Arnhem Merwedeterrein - 3,4

Beuningen Schoenaker - 8,5

Duiven Seingraaf - 11,2

Lingewaard Agropark (fase 2) - 9,1

Lingewaard Pannenhuis II - 9,6

Mook en Middelaar - 4,3

Rijnwaarden Spijksedijk - 9,3

Zevenaar 7poort - 49,6

Lokale terreinen die mogelijk worden geschrapt:

Druten - 4,9 ha

Duiven - 5,5

Heumen - 2,9

Lingewaard - 6,7

Montferland - 3,9

Overbetuwe - 6,4

Rheden - 4,8

Westervoort - 3,2

Zevenaar - 2,9

Gemeenten moeten in het laatste geval zelf de terreinen aanwijzen die afvallen.

Velperweg in Arnhem

De Velperweg in Arnhem, Arnhems Buiten, Nijmegen Brabantse Poort en Heyendaal in Nijmegen zijn volgens het plan gewenste kantorenconcentraties. ING verkocht onlangs nog haar bankgebouw aan de Velperweg aan Borghese Real Estate in Nijkerk. Die wil 790 huurwoningen in het pand realiseren, maar de werkzaamheden moeten nog beginnen.

Of die plannen doorgaan is onduidelijk. Bij de ontwikkelaar in Nijkerk was maandag geen vertegenwoordiger bereikbaar voor commentaar.

In september wordt duidelijk welke gebieden definitief worden aangewezen om te worden afgestoten.