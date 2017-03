Goedemorgen! Vandaag in het nieuws: rapport over Q-koorts en vogeltjes kijken

ARNHEM - De ombudsman vertelt vandaag of de overheid heeft geleerd van de Q-koorts-epidemie en Beleef de Lente! gaat weer van start. Dit is het nieuws van dinsdag 7 maart.

Rapport ombudsman over Q-koorts

Heeft de overheid lessen getrokken uit de aanpak van de Q-koorts tussen 2006 en 2009? Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen presenteert vandaag een rapport waarin hij antwoord geeft op die vraag.

De ombudsman heeft onder meer gekeken naar aanpassingen in het beleid. Er is al eens onderzoek gedaan door de toenmalige ombudsman Alex Brenninkmeijer. Daarin werden aanbevelingen gedaan die de overheid nooit heeft opgevolgd. Zo is aan de slachtoffers nooit excuses of een schadevergoeding aangeboden.

De Q-koorts brak in 2007 uit in Brabant en verspreidde zich tot 2010 over het land. De bacterie wordt vooral via de lucht overgedragen van geiten en schapen naar de mens. Tienduizenden mensen raakten besmet, zeker 74 mensen zouden door Q-koorts zijn overleden.

Zie ook: Wat leerde de overheid van de Q-koortsaanpak?

Hoe gaat Paleis Het Loo renoveren en uitbreiden?

Paleis Het Loo in Apeldoorn maakt vandaag bekend hoe de renovatie en uitbreiding eruit gaan zien. De komende jaren wordt het paleis ingrijpend opgeknapt. Deels gaat het om groot onderhoud als vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. Maar ook wordt het museum uitgebreid.

De directeur van het paleis, de projectleider en de architect geven vandaag uitleg over wat er allemaal gaat gebeuren. Het hoofdgebouw van paleis Het Loo zal vanaf 8 januari 2018 tot half 2021 dicht zijn voor het publiek.

Liefdesleven vogels weer te volgen

Het amoureuze leven van onze gevederde vrienden is vanaf vanavond weer te volgen. Rond 20.00 uur flitsen de camera's van Beleef de Lente weer aan en kunnen vogelliefhebbers weer live meekijken in allerlei vogelnesten, waaronder in Gelderland. In Winterswijk worden steenuilen gevolgd.

Zie ook: De website van Beleef de Lente.