Gedoe over verkiezingsposters blijft dooretteren

LAREN - Het gedoe over de grootte van verkiezingsposters in de gemeente Lochem is nog niet klaar. De SP beschuldigde de gemeente zaterdag ervan dat posters worden weggehaald, maar die weet nog niet wat er precies is gebeurd.

Tony Ribbers zegt dat de posters worden verwijderd omdat andere partijen zouden hebben geklaagd over de grootte. 'Ze zijn iets te groot', geeft Ribbers toe, 'maar als men erop wil plakken moeten ze dat maar doen, daar doen we niet moeilijk over.'

De VVD is mogelijk de partij die over het formaat van de SP-posters heeft geklaagd, maar Erik Haverkort van de liberalen ontkent. 'Ik heb liever dat de SP op de borden te groot is dan in het land. Ik ga mijn tijd niet besteden aan welke posters de andere partijen plakken.'

'Een beetje jolijt mag best'

Op het gemeentehuis zijn ze er nog niet zeker van wie de posters heeft verwijderd. Een woordvoerder laat weten dat onderzoek wordt gedaan naar of en wie er toestemming heeft gegeven om de posters te verwijderen.

Overigens gaat SP'er Ribbers zo snel mogelijk weer nieuwe posters opplakken, maar de volgende posters zijn wel kleiner. Dat heeft vooral een praktische reden. 'Ik wilde wel grote bestellen, maar die waren op.'

'Een beetje jolijt, dat mag best', relativeert raadslid Tonnie Telekenburg van GroenLinks. Volgens hem is het niet voor het eerst dat er in Lochem gedoe is over verkiezingsposters. 'Te grote posters, te veel posters...we moeten het allemaal niet te serieus nemen.'

Zie ook: Plakoorlog: verkiezingsposter verwijderd met hogedrukspuit