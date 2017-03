Ondanks bestraling staat zangeres Belinda 'gewoon' op het podium

ZEDDAM - Zangeres Belinda Kinnaer uit Zeddam is de afgelopen dagen overstelpt met steunbetuigingen nadat ze op Facebook deelde dat ze borstkanker heeft. Ondanks de moeilijke periode en de behandelingen staat ze 'gewoon' op het podium.

In Gelderland Muziekland op Radio Gelderland vertelt Belinda openlijk over de afgelopen periode. 'Ik onderzocht mezelf en in vond aan mijn rechterborst een knobbeltje. Ik liet er naar kijken en toen bleek het om een niet-kwaadaardig bultje te gaan, maar op de foto's vonden ze toen in mijn linkerborst alsnog een gezwel. Het is heel snel weggehaald; ik ben blij dat ik het zo snel gevonden heb. Ik ben extra alert want mijn zus vecht al best lang tegen kanker.'

Belinda besloot haar 5.000 volgers op Facebook te informeren. 'Ik vond het echt lastig om het erop te zetten, maar er gingen spookverhalen rond en toen dacht ik: ik post het en dan weet iedereen wat er aan de hand is. Dan snappen mensen het ook als ik eens wat minder communiceer of niet zo snel reageer.'

De komende tijd zal de Zeddamse bestralingen ondergaan, maar sommige optredens gaan als het aan de energieke en positieve zangeres ligt gewoon door.

'Ik doe mee aan een muziekreis naar Kos en ik sta op 18 maart op het Mega Piraten Festijn. Ik hoorde dat je van bestralingen erg moe kunt zijn. Dan neem ik van te voren rust en dan lukt dat hopelijk. Ik heb daar zoveel zin in!'