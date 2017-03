Inbraak met grof geweld: drie aanhoudingen

HATTEM - De politie heeft drie mannen opgepakt die betrokken zouden zijn bij een gewelddadige inbraak in Hattem. Bij die inbraak raakten de bewoners van een huis aan de Hogenkamp gewond. De vrouw brak haar arm, de man liep hoofdwonden op.

De bewoners kwamen zaterdagavond thuis toen de mannen in hun woning waren. Daarop sloegen de inbrekers de man en vrouw met voorwerpen op hoofd en armen.

Later op de avond werd in Raalte inbrekerswerktuig in de auto van drie mannen gevonden. Het trio werd aangehouden. Tijdens het onderzoek werd een link gelegd met de inbraak in Hattem. Twee verdachten komen uit Enschede, een verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De slachtoffers zijn behandeld in het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis.

