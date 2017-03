Grot, Kadioglu en Paes in voorselectie Oranje onder 19

NIJMEGEN - Drie NEC'ers zijn opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 19.

Middenvelder Ferdi Kadioglu en doelman Maarten Paes werkten vorige week al een trainingsstage af met deze selectie. En ondanks zijn knieblessure behoort ook club topscorer Jay-Roy Grot tot de voorselectie.

Kadioglu is pas 17 jaar, maar is voor het eerst in beeld in deze leeftijdscategorie. De definitieve selectie wordt later bekend gemaakt. Oranje onder 19 speelt van 23 tot 28 maart een EK-kwalificatietoernooi in Assen en Harkema.